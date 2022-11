Im Altmarkkreis Salzwedel ist nach einem Fall im August nun erneut das West-Nil-Virus bei einem Pferd festgestellt worden. Das Friedrich-Loeffler-Institut habe die Infektion am vergangenen Mittwoch bei einem sechsjährigen Kaltblutwallach aus dem Raum Gardelegen nachgewiesen, teilte der Landkreis am Montag mit. Zuvor habe das Pferd Symptome in Form von Fieberschüben und einem unklaren Gangbild gehabt. Die Infektion mit dem West-Nil-Virus ist anzeigepflichtig. Es sind aber keine weiteren tierseuchenrechtlichen Maßnahmen vorgeschrieben, hieß es.