Wildkatzen fühlen sich in Sachsen-Anhalt zunehmend heimisch. Eine weitere Ausbreitung der Tiere im Land und darüber hinaus nach Nordosten sei in Zukunft möglich, sagte ein Sprecher des Landesamtes für Umweltschutz (LAU) am Samstag in Halle. Eine genaue Zählung der einzelnen Wildkatzen sei zwar nicht möglich. Aber die Anwesenheit der Katzen in bestimmten Gebieten zeige, dass sie sich weiter ausbreiteten.