Die Wildtierretter in Sachsen-Anhalt wollen auch in diesem Jahr Rehkitze vor den Gefahren der Heumahd schützen. Mit fünf Drohnen sei der Verein mittlerweile im Land unterwegs, erklärte Wilko Florstedt, Schatzmeister der Wildtierretter. Die Drohnen seien mit Wärmebildkameras ausgestattet und könnten so im Gras liegende Rehkitze erkennen. Die Retter könnten dann die Tiere ausfindig machen und für die Zeit der Mahd in Boxen anbinden.