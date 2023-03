In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der erfassten Beiß-Attacken von Hunden leicht gestiegen. Vergangenes Jahr wurden 117 Angriffe registriert - vier mehr als im Jahr zuvor, wie das Landesverwaltungsamt am Freitag mitteilte. 75 Mal wurden Menschen gebissen, 34 Mal andere Hunde. In 8 Fällen waren andere Tiere betroffen. Bei 15 Angriffen entstand zudem Sachschaden.