Am Pfingstwochenende ist auf den Autobahnen in Sachsen-Anhalt verstärkt mit Staus zu rechnen. Laut ADAC Sachsen-Anhalt kommt es vor allem am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Pfingstmontag zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen. "Das Pfingstwochenende zählt zu den staureichsten des Jahres", sagte eine Sprecherin. Viele Menschen würden das verlängerte Wochenende für Ausflüge und Kurzurlaube nutzen.