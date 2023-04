Um Bräuche und Traditionen zu wahren und zu erhalten, soll noch mehr immaterielles Kulturerbe aus Sachsen-Anhalt in das bundesweite Verzeichnis einfließen. Dafür können bis 31. Oktober Bewerbungen eingereicht werden, wie das Ministerium für Kultur am Freitag in Magdeburg mitteilte. Die Liste dokumentiere landestypische und regionale Besonderheiten. Sie seien Ausdruck von Identität und Heimat, hieß es. Für die Bewerbung müssten die Kulturform sowie deren Entstehung, Wandel und heutige Praxis beschrieben werden. Dabei helfe bei Bedarf der Landesheimatbund.