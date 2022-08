Wasser steigt aus Trinkwasserbrunnen in Nürnberg. Foto

Öffentliche Wasserspender sind in Städten rar

Trinkwasser Öffentliche Wasserspender sind in Städten rar

In Sachsen-Anhalts Städten gibt es nur wenige öffentliche Trinkwasserbrunnen. In der Landeshauptstadt Magdeburg gibt es bereits seit Jahren gar keine solchen Trinkwasserspender mehr, wie eine Sprecherin der Stadtverwaltung mitteilte. Als Gründe nennt die Stadt unter anderem Hygienebedenken und die Sorge vor einem erhöhten Übertragungsrisiko von Infektionskrankheiten an den Spendern.

In Sachsen-Anhalts Städten gibt es nur wenige öffentliche Trinkwasserbrunnen. In der Landeshauptstadt Magdeburg gibt es bereits seit Jahren gar keine solchen Trinkwasserspender mehr, wie eine Sprecherin der Stadtverwaltung mitteilte. Als Gründe nennt die Stadt unter anderem Hygienebedenken und die Sorge vor einem erhöhten Übertragungsrisiko von Infektionskrankheiten an den Spendern.

In Halle gibt es laut Stadtverwaltung immerhin zwei öffentliche Trinkwasserbrunnen. Die Stadt plant bereits einen weiteren Trinkbrunnen in Abstimmung mit den Stadtwerken. Außerdem sollen weitere mögliche Standorte für weitere Trinkbrunnen ermittelt werden. Neben dem Bedarf sei dabei die vorhandene Infrastruktur der Versorgernetze und der bauliche Aufwand zu berücksichtigen, so ein Sprecher der Stadtverwaltung. Auch spielten die Kosten bei der Abwägung eine Rolle. Für die Spender sei "mindestens eine vierstellige bis fünfstellige Summe einzuplanen", erklärte der Sprecher.

In der Innenstadt von Wernigerode findet man ebenso nur einen Wasserspender. Bisher seien auch keine weiteren geplant, sagte eine Sprecherin der Stadt. Allerdings gebe es in fast allen Grundschulen der Stadt einen Trinkbrunnen.

Auch in Stendal sucht man einen öffentlichen Wasserspender vergeblich. Die Frage, ob in Zukunft neue entstehen sollen, ließ die Stadtverwaltung unbeantwortet. "Es werden Tiefbauarbeiten erforderlich für die Zuführung der Ver- und Entsorgungsleitungen", sagte ein Sprecher. Zudem stelle sich die Frage, wie das System vor Vandalismus und Verunreinigungen geschützt werden könne.

Die Linke-Fraktion im Landtag hatte kürzlich der Landesregierung vorgeworfen, schlecht auf die zunehmenden Hitzewellen vorbereitet zu sein. Zu einer besseren Ausstattung zählten nach Ansicht der Partei mittelfristig Trinkwasserspender in allen öffentlichen Räumen.