Falschgeld bleibt ein Problem in Sachsen-Anhalt. Im ersten Halbjahr 2022 wurden im Land 305 Euro-Falschgeldnoten in einem Gesamtwert von etwa 12.500 Euro im Zahlungsverkehr entdeckt, wie das Landeskriminalamt in Magdeburg auf Anfrage mitteilte. Bislang am häufigsten seien in diesem Jahr falsche Zwanziger entdeckt worden. Die Scheine machten 38 Prozent der sichergestellten Banknoten aus. 50-Euro-Scheine hatten einen Anteil von 36 Prozent, Zehner nur einen von 12 Prozent. Der Gesamtschaden im vergangenen Jahr lag demnach bei rund 20.500 Euro.