Die Kommunen in Sachsen-Anhalt haben bislang rund 23.400 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Unter ihnen seien mindestens 2530 Kinder im Kindergarten- und 5930 Kinder im schulpflichtigen Alter, teilte das Innenministerium am Freitag in Magdeburg mit. Die Zahlen könnten als verlässlich gelten, denn sie stimmten im Wesentlichen mit den Zahlen aus dem Ausländerzentralregister sowie mit der Zahl der Bezieherinnen und Bezieher von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz überein.