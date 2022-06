Die Landkreise und kreisfreien Städte in Sachsen-Anhalt haben bislang 24.197 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Darunter seien bis Dienstagnachmittag mindestens 2589 Kinder im Kindergarten- und 6094 Kinder im schulpflichtigen Alter, wie das Innenministerium am Mittwoch in Magdeburg mitteilte. Anfang Mai hatte die Zahl der aus der Ukraine geflüchteten Menschen im Land bei etwa 21.000 gelegen.