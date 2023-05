Bei der Regierung in Sachsen-Anhalt sind deutlich mehr Anträge für Naturschutzprojekte eingegangen, als Fördermittel zur Verfügung stehen. Bereits in der ersten Runde der Artensofortförderung für 2023 seien 90 Projektanträge im Gesamtvolumen von rund 7,3 Millionen Euro eingereicht worden, teilte das Umweltministerium am Montag in Magdeburg mit. Die Regierung hat für dieses Jahr drei Millionen Euro für neue Vorhaben zur Verfügung gestellt. Mit dem Geld sollen Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung von Lebensräumen unterstützt werden.