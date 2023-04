In Sachsen-Anhalt wird inzwischen gut die Hälfte aller Deichflächen von Schafen gepflegt. Der Anteil habe sich in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdreifacht, teilte das Umweltministerium am Mittwoch mit. Während im Jahr 2003 noch rund 519 Hektar mit den Tieren beweidet wurden, seien es im vergangenen Jahr 1582 Hektar gewesen. Insgesamt gibt es den Angaben zufolge derzeit rund 2952 Hektar Deichflächen.