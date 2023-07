Städte, Parks und Gewässer von Müll befreien: Sachsen-Anhalts Umweltminister Armin Willingmann (SPD) hat zur Teilnahme an einem internationalen Aktionstag am 16. September aufgerufen. "Wenn viele im Kleinen etwas tun, kann daraus Großes entstehen - das gilt auch für den World Cleanup Day", erklärte der Minister am Montag in Magdeburg. Er hat die Schirmherrschaft für den Aktionstag in Sachsen-Anhalt übernommen. Den Angaben zufolge beteiligten sich 2022 bundesweit mehr als 293.000 freiwillige Helferinnen und Helfer, sie sammelten gut 1400 Tonnen Müll. Weltweit sollen rund 15 Millionen Menschen in 190 Ländern aktiv gewesen sein.