Wie hoch ist die Feinstaubkonzentration auf dem Brocken? Das misst in den nächsten drei Monaten ein Messfahrzeug des Lufthygienischen Überwachungssystems Sachsen-Anhalt (LÜSA), wie das Landesamt für Umweltschutz in Halle am Donnerstag mitteilte. Seit vielen Jahren gebe es zwar eine kleine Messstation auf dem Gipfel, diese könne jedoch keine Feinstaubkonzentrationen dokumentieren. Das sei aus Witterungsgründen nicht ganzjährig möglich. Um die Datenlücke zu schließen, sollen die Werte zumindest in den Sommermonaten erfasst werden.