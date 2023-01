In Magdeburg ist ein neunjähriger Junge beim Überqueren einer Straße von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Wagen war am Freitag auf dem linken von zwei Fahrstreifen unterwegs, auf dem rechten Fahrstreifen standen Fahrzeuge an einer roten Ampel, wie die Polizei in Magdeburg am Samstag mitteilte. Das Kind habe die Straße überqueren wollen, aber nicht auf den fließenden Verkehr geachtet. Der Neunjährige musste stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden.