Eine 15-jährige Quadfahrerin ist in Börgitz im Landkreis Stendal von der Fahrbahn abgekommen und hat sich dabei schwer verletzt. Bislang sei unklar, warum die Jugendliche am Samstagabend von der Straße abkam. Sie stieß mit ihrem Quad gegen einen Betonpfeiler, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Jugendliche hatte keinen Führerschein für das Quad, sie kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.