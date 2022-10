Ein 58-jähriger Mann ist eine Woche nach einem Autounfall in Quedlinburg an den Folgen gestorben. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Am vergangenen Freitag war der Mann mit seinem Auto in Quedlinburg in den Gegenverkehr geraten. Er stieß laut Polizei dabei mit einem anderen Wagen zusammen. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs erlitt dabei leichte Verletzungen, der 58-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.