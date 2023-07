Ein 79-Jähriger ist im Landkreis Harz mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Der Unfall passierte am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 245 zwischen Neuwegersleben und Schwanebeck, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Warum er nach links von der Fahrbahn abgekommen war, war noch unklar.