Ein Radfahrer ist in Halle von einem Auto angefahren worden und hat sich verletzt. Der Fahrer eines Autos wollte abbiegen und hat den Fahrradfahrer am Samstag auf dem Radweg zu spät bemerkt, wie eine Sprecherin der Polizei am Sonntag sagte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer in die Heckscheibe des Wagens fiel. Er erlitt dabei nach Polizeiangaben Schnittverletzungen und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun.