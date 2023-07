Fünf Menschen sind bei einem Unfall auf der Bundesstraße 176 in Freyburg (Burgenlandkreis) im Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden. Das Auto kam am Sonntagabend aus unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab, wie die Polizei am Montag mitteilte. Es überschlug sich mehrmals in einem angrenzenden Flutgraben und prallte gegen einen Baum. Die Menschen im Auto wurden eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Die Bergung war den Angaben zufolge schwierig.