Eine Autofahrerin ist im Landkreis Harz mit ihrem Auto gegen einen Baum gefahren und gestorben. Die Frau war am frühen Freitagmorgen auf der Landstraße 66 zwischen Hedersleben und dem Ortsteil Heteborn unterwegs, berichtete die Polizei. Aus bislang ungeklärter Ursache sei sie nach rechts von der Landstraße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die 44-Jährige wurde demnach in ihrem Auto eingeklemmt und durch die Feuerwehr befreit. Laut Polizei erlag sie noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Während der Bergung und Unfallaufnahme war die L66 zwischenzeitlich voll gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen laufen.