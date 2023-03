Bei einer Explosion in einem Einfamilienhaus in Halberstadt (Landkreis Harz) ist eine Rentnerin schwer verletzt worden. Die Bewohnerin des Hauses sei nach der Detonation am Freitagmorgen durch Rettungskräfte aus den "Trümmern des Wohnhauses" geborgen und in eine Klinik gebracht worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit.