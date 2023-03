Eine 74-jährige Fußgängerin ist bei einem Zusammenstoß mit der Straßenbahn in Halle schwer verletzt worden. Die Frau habe am Dienstagmorgen zwischenzeitlich unter der Straßenbahn gelegen, sei aber ansprechbar gewesen, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Rettungskräfte befreiten die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall in der Innenstadt kam, war zunächst unklar. Die Beamten ermitteln nun.