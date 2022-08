Ein Gespann - bestehend aus einem Kleinlaster und Anhänger mit Wohnwagen darauf - hat sich am Samstagnachmittag auf der A9 überschlagen. Laut Polizei entstand dabei ein Gesamtschaden von rund 45 000 Euro und es wurden zwei Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Das Gespann mit einem 26-jährigen Fahrer sei zwischen den Anschlussstellen Schleiz und Bad Lobenstein ins Schlingern geraten, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und schließlich auf dem Dach zum Liegen gekommen.

Ein Gespann - bestehend aus einem Kleinlaster und Anhänger mit Wohnwagen darauf - hat sich am Samstagnachmittag auf der A9 überschlagen. Laut Polizei entstand dabei ein Gesamtschaden von rund 45 000 Euro und es wurden zwei Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Das Gespann mit einem 26-jährigen Fahrer sei zwischen den Anschlussstellen Schleiz und Bad Lobenstein ins Schlingern geraten, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und schließlich auf dem Dach zum Liegen gekommen.

Dabei wurde den Angaben zufolge eine Gasflasche in dem Wohnanhänger beschädigt, so dass unkontrolliert Gas austrat. Polizei und Feuerwehr evakuierten daraufhin den Gefahrenbereich und sperrten kurzzeitig die Fahrbahn in Richtung Berlin. Daneben kam es in Richtung München zu Voll- und Teilsperrungen. Der Feuerwehr gelang es schließlich, die Gasflasche zu sichern, so dass von ihr keine Gefahr mehr ausgehen konnte. Die beiden Insassen des Pick-up-Lasters konnten selbstständig das Fahrzeug verlassen.