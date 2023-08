Auf der Autobahn 14 hat eine Kollision eines Sattelzugs mit einem Reisebus für Verkehrsbeeinträchtigungen gesorgt. In dem Bus, der mit einem Anhänger unterwegs war, wurde bei dem Unfall zwischen den Ausfahrten Könnern (Salzlandkreis) und Löbejün (Saalekreis) eine Person leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Zwei Dutzend Menschen seien in dem Reisebus unterwegs gewesen. An der Unfallstelle kam es wegen einer Sperrung zu Stau. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst unklar, der Reisebus wurde abgeschleppt. Für die Reisenden wurde ein Ersatzbus organisiert. Wie es zu dem Unfall kam, ermittelt noch die Polizei.