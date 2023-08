Ein Lkw-Fahrer hat am Dienstag auf der Autobahn 2 bei Magdeburg ein Stauende übersehen und ist auf einen anderen Lkw aufgefahren. Danach bildete sich stundenlang ein Stau in Richtung Hannover. Erst kurz nach 21.30 Uhr waren alle drei Fahrspuren wieder frei, sagte eine Polizeisprecherin am Abend. "Ich denke, dass sich der Stau jetzt schnell auflösen wird."