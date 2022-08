Bei einem Zusammenprall seines Motorrads mit einem entgegenkommenden Auto ist ein Mann in Halle ums Leben gekommen. Er starb am Sonntag noch am Unfallort, wie die Polizei am Abend mitteilte. Die beiden Fahrzeuge waren auf der Landstraße 141 nahe der Autobahn-Anschlussstelle Halle-Tornau frontal ineinander gekracht. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar, auch das Alter des Mannes teilte die Polizei nicht mit. Die Landstraße 141 war bis in den Abend gesperrt.