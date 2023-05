Ein Radfahrer ist in Halle (Saale) mit einer Tram zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der 52-Jährige am Donnerstagmorgen an der Kreuzung Merseburger Straße Ecke Rudolf-Ernst-Weise-Straße unterwegs gewesen. Dort kollidierte er mit einer stadtauswärts fahrenden Straßenbahn. Der 52-Jährige kam in ein Krankenhaus. Der Tramfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Sämtliche Fahrgäste blieben unverletzt.