Auf der A2 ist am Mittwochmorgen ein mit elf Tonnen Äpfeln beladener Lastwagen umgekippt und hat für stundenlange Sperrungen gesorgt. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der 48 Jahre alte Fahrer kurz hinter der Anschlussstelle Theeßen (Landkreis Jerichower Land) die Kontrolle über seinen Sattelzug, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Fahrzeug sei auf die Seite gekippt, einige Meter weiter gerutscht und schließlich quer auf der Fahrbahn in Richtung Hannover zum Liegen gekommen.