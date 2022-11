Ein vier Jahre altes Mädchen ist in Merseburg (Saalekreis) von einem Auto angefahren und schwerverletzt worden. Das Kind kam am Freitagnachmittag in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach rannte das Mädchen plötzlich über die Straße. Der Autofahrer machte eine Vollbremsung, die jedoch den Unfall nicht verhinderte.