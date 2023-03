Zwei Gleisarbeiter sind an einem Gleisbett von einem Regionalzug erfasst und verletzt worden, einer davon schwer. Eine Frau und ein Mann verrichteten am Samstagabend Gleisarbeiten im Bereich der Dieselstraße in Halle, als plötzlich ein Regionalzug auf sie zufuhr, wie eine Sprecherin der Bundespolizei am Sonntagmorgen mitteilte. Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung des Zugführers seien beide Gleisarbeiter von der Bahn erfasst worden. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, die Frau mit leichten.