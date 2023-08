Bei einem Unfall auf einer Landstraße nahe des Stendaler Ortsteils Jarchau sind am frühen Samstagmorgen zwei Menschen gestorben. Ein mit drei Personen besetztes Auto war aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Das teilte die Polizei in Stendal am Sonntag mit. Der Fahrer und die Beifahrerin starben, der weitere Mitfahrer wurde demnach mit schweren Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Magdeburg gebracht. Die Landstraße war für sechs Stunden gesperrt. Zu Alter und Wohnort der beiden Todesopfer und des Schwerverletzten machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen seien in vollem Gange, sagte ein Sprecher.