In Magdeburg hat sich ein 13-Jähriger beim sogenannten Straßenbahn-Surfen leicht verletzt. Der Junge und ein Zwölfjähriger sprangen am Mittwochmorgen an das Heck einer losfahrenden Straßenbahn, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach sprang der 12-Jährige nach wenigen Metern wieder ab. Der 13-Jährige stürzte jedoch, weil er sich nicht mehr länger halten konnte und fiel auf die Straße. Die Eltern wurden laut Polizei über den Vorfall informiert. Die Beamten warnten vor den Gefahren des Mitfahrens an öffentlichen Verkehrsmitteln. Die leichtsinnigen Aktionen könnten tödlich enden.