In Aschersleben (Salzlandkreis) ist ein 66 Jahre alter Autofahrer tödlich verunglückt. Am frühen Sonntagmorgen kam er mit seinem Wagen aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich das Fahrzeug und blieb auf einem Grünstreifen stehen. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.