Die Autobahn A9 ist derzeit zwischen den Anschlussstellen Weißenfels und Naumburg wegen eines umgestürzten Lastwagens in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Der Lkw war in Richtung München unterwegs, als er bei einer Baustelle aus noch ungeklärter Ursache kippte und auf die gegenüberliegende Fahrbahn stürzte, wie die Polizei mitteilte. Er war mit Lebensmitteln beladen, die nun auf der gesamten Fahrbahn verstreut seien, so ein Sprecher der Polizei. Die Bergungsarbeiten würden daher voraussichtlich noch einige Zeit andauern. Nach derzeitigen Erkenntnissen habe der Lkw-Fahrer sein Fahrzeug verlassen können und sei nur leicht verletzt.