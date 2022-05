In Tangerhütte (Landkreis Stendal) ist ein Wolf vor ein Auto gelaufen und beim Zusammenstoß gestorben. Das Tier habe am Sonntagabend unmittelbar vor dem Wagen eines 33-jährigen Fahrers plötzlich die Straße gekreuzt, teilte die Polizei am Montag mit. Ein Zusammenstoß sei nicht mehr zu verhindern gewesen. Das Wolfskompetenzzentrum kümmerte sich um das weitere Verfahren, wie es hieß.