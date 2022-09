Das Spielzeitmotto "Zurück auf Los" sollte den Neustart nach den Corona-Einschränkungen signalisieren. Das Puppentheater Magdeburg blickt aber nun besorgt auf die kommenden Monate.

Das Puppentheater Magdeburg plant für die nun startende Spielzeit sieben Neuproduktionen, blickt aber mit Sorgen auf die steigenden Energiepreise und andere Unwägbarkeiten. "Ja, diese Sorgen treiben uns um: Wie wird die Situation der Theater, auch unseres Theaters in Zeiten der Energiekrise aussehen", sagte Intendant Michael Kempchen am Dienstag in Magdeburg. "Folgt nach einer sozialen Vereinsamung während des Lockdowns, der Trennung von den Zuschauern, dem nun verordneten Abschied von einem gewissen Wohlstand für viele Einzelne eventuell auch eine kulturelle Eiszeit? Die Frage treibt uns um."

Das Puppentheater wolle den Herausforderungen mit aller Kraft begegnen. Es solle Energie eingespart werden, es werde gar über eine Reduzierung der Öffnungszeiten in der Figurenspielsammlung nachgedacht. "Was wir auf keinen Fall machen werden, wenn uns die Pandemie nicht wieder zwingen sollte, wir werden keine Abstriche am Vorstellungsangebot oder an der Qualität der Neuinszenierungen zulassen."

Die Spielzeit 2022/23 steht unter dem Motto "Zurück auf Los" und solle stehen für ein volles Angebot, volle Kraft und volle Besuchersäle nach der Corona-Zeit. Auf dem Programm stehen unter anderem "Die Goldene Gans" und "Das hässliche Entlein" für Kinder. Geplant ist aber auch eine internationale Produktion mit dem Titel "Re-member" mit französischen Künstlern und Fadenmarionetten aus der Magdeburger Puppenausstellung. Die Inszenierung für Menschen ab 16 Jahren soll 2023 in Deutschland und Frankreich auf Tour gehen.

Das Puppentheater habe in der Spielzeit 2021/22 rund 37.300 Besucher gehabt - nach etwa 11.300 in der noch stärker von Corona geprägten Saison davor, sagte Intendant Kempchen. Es seien aber noch immer 15.000 Besucher weniger gewesen als in der Vor-Corona-Zeit.

Das Puppentheater, das ein eigenständiges und von der Stadt Magdeburg getragenes Haus ist, steht vor einem Generationenwechsel. Für Michael Kempchen ist es nach 33 Jahren als Intendant die letzte Spielzeit. Für den langjährigen künstlerischen Leiter Frank Bernhardt endete die letzte Spielzeit in diesem Sommer. Neue Chefdramaturgin ist Petra Szemacha.

Puppentheater Magdeburg