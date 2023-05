Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt will die dringend nötige Sanierung von Schulgebäuden mit Millionenbeträgen unterstützen. "Für 2023 stehen knapp 17 Millionen Euro bereit", sagte Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) der "Mitteldeutschen Zeitung" (Donnerstag). "Das Geld ist überwiegend für Sanierungen gedacht, in seltenen Fällen kann es aber auch um einen Neubau gehen." In den Jahren 2024 bis 2027 werde das Land jeweils 24 Millionen Euro verteilen.