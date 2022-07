Nirgends in Deutschland schlug der Blitz vergangenes Jahr so oft pro Quadratkilometer ein wie in Starnberg (Bayern). In Sachsen-Anhalt blitzte es seltener - doch die Regionen unterscheiden sich deutlich.

In Sachsen-Anhalt hat es im vergangenen Jahr in vielen Regionen deutlich seltener geblitzt als in anderen Teilen Deutschlands. Das geht aus dem am Montag von Siemens veröffentlichten Blitzatlas hervor. Demnach wurden im Jahr 2021 in Magdeburg und Dessau-Roßlau nur 0,27 Blitzeinschläge pro Quadratkilometer erfasst, im Landkreis Stendal waren es 0,30. Die Regionen gehören damit zu den Schlusslichtern in Deutschland. Zum Vergleich: Im Landkreis Starnberg nahe München wurden 7,6 Blitzeinschläge pro Quadratkilometer registriert.