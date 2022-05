Unwetter haben in manchen Teilen Deutschlands riesige Schäden verursacht. Sachsen-Anhalt ist hingegen glimpflich davongekommen.

Die Unwetterlage mit dem Orkantief «Emmelinde» hat sich in Sachsen-Anhalt weniger dramatisch ausgewirkt als befürchtet. «Es war an der Unwettergrenze», bilanzierte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag in Leipzig. Aus dem Bundesland wurden keine größeren Schäden bekannt. Nach Angaben des Innenministeriums vom Samstagmorgen gab es nur einige kleinere wetterbedingte Einsätze von Polizei und Feuerwehr.

In Huy-Pabstorf nordwestlich von Halberstadt im Landkreis Harz wurden laut DWD binnen einer Stunde 24,8 Liter Regen je Quadratmeter gemessen, in Schackensleben nordwestlich von Magdeburg im Landkreis Börde 23,4 Liter. Vielerorts blieb es bei einstelligen Niederschlagswerten pro Stunde, teils auch für 24 Stunden. Bei einem kräftigen Sommergewitter könnten schonmal 40 bis 50 Liter in der Stunde zusammenkommen, sagte der Meteorologe.

Auch mit Blick auf die Windgefahr seien keine sonderlich markanten Werte gemessen worden. Eine Windgeschwindigkeit von 107 Kilometer pro Stunde auf dem Brocken etwa sei nicht außergewöhnlich. Es sei aber nicht ausgeschlossen, dass zwischen den Messstationen stellenweise mehr Regen gefallen oder heftigere Windböen aufgetreten sind.

Am Samstag soll es den Angaben zufolge in Sachsen-Anhalt weiter windig bleiben, mit leichten Schauern und Temperaturen bis etwa 21 Grad im Tiefland. Am Sonntag werde es freundlicher, der Wind nehme ab, bei Temperaturen bis 22 oder 23 Grad. Für Montagnachmittag und -abend deute sich wieder eine Gewitterlage an.