Wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern über zwei Jahrzehnte hinweg hat das Landgericht in Dessau-Roßlau einen Mann zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren verurteilt. Zudem ordneten die Richter am Donnerstag eine anschließende Sicherungsverwahrung für den 45-Jährigen an. Damit folgte die Kammer weitgehend den Anträgen von Staatsanwaltschaft und Nebenklage, die zehn Jahre Haft und die Sicherungsverwahrung gefordert hatten. Die Verteidigung hatte sechs Jahre Haft für angemessen gehalten und sich für eine spätere Entscheidung über die Sicherungsverwahrung ausgesprochen.