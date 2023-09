Die diesjährigen Landesliteraturtage sind am Sonntag in Bernburg eröffnet worden. Nach Angaben des Salzlandkreises gibt es in den kommenden zwei Wochen rund 50 Veranstaltungen - darunter klassische Lesungen, aber auch Ausgefalleneres, wie beispielsweise Poetry Slams. Die 32. Auflage der Veranstaltung in Sachsen-Anhalt finden in diesem Jahr bis zum 24. September an 20 verschiedenen Orten im Salzlandkreis statt. Sie steht unter der Überschrift "Ich liebe dich wie das Salz!... Literatur, Musik und Kunst im Salzlandkreis".