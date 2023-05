Zu den heutigen Kundgebungen zum 1. Mai erwartet der Deutsche Gewerkschaftsbund rund 10.000 Teilnehmer in Sachsen-Anhalt. Ein zentrales Thema bei den insgesamt 14 Veranstaltungen im Land ist die Tarifbindung. Im Öffentlichen Dienst habe es aktuell einen guten Abschluss gegeben, sagte DGB-Landesleiterin Susanne Wiedemeyer im Vorfeld der Kundgebungen. Es müssten aber viel mehr Firmen und Branchen in flächendeckende Tarifverträge eingebunden werden.

Laut einer Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung sind in Sachsen-Anhalt rund 48 Prozent der Arbeitnehmer tarifgebunden beschäftigt. Deutschlandweit seien es 52 Prozent. Allerdings steht Sachsen-Anhalt der Untersuchung zufolge von den ostdeutschen Bundesländern am besten da. Die Tarifbindung ist in Thüringen (46 Prozent), Brandenburg (46), Sachsen (42) und Mecklenburg-Vorpommern (41) geringer. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass Beschäftigte mit Tarifbindung in Sachsen-Anhalt rund 14 Prozent mehr verdienten.

