Freunde sommerlicher Freiluftveranstaltungen kommen in den nächsten 23 Tagen beim «Trotzburgfestival» in Halle auf ihre Kosten. Nach der Eröffnung am Freitag präsentiert das Stadtmuseum Halle bis zum 3. Juli insgesamt 18 Veranstaltungen auf der Oberburg Giebichenstein. Regionale und überregionale Künstlerinnen und Künstler laden zu 17 Konzerten und einem Theaterstück ein.