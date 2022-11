Das Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt hat im vergangenen Jahr 4825 Lebensmittelproben auf Krankheitserreger untersucht. Dabei konnten in 304 Proben krankmachende Mikroorganismen nachgewiesen werden, wie die Behörde am Dienstag in Halle mitteilte. Das habe einem Anteil von 6,3 Prozent entsprochen. Die meisten dieser Erzeugnisse seien nicht zum Rohverzehr vorgesehen, so dass durch das ausreichende Erhitzen über mindestens zwei Minuten bei mehr als 70 Grad Kerntemperatur und gute Küchenhygiene eine Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen ist. 15 Proben seien als gesundheitsschädlich beanstandet worden, so das Amt.