In Sachsen-Anhalt sind laut dem Landesverwaltungsamt 95,22 Prozent der rund 2,2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner an die zentrale Abwasserbeseitigung angeschlossen. Aktuell laufen derzeit 29 Vorhaben zur Verlegung von 34,3 Kilometer Schmutzwasserkanal sowie zum Neubau der Kläranlage Treseburg des Zweckverbands Ostharz, wie eine Sprecherin der Behörde in Halle mitteilte.