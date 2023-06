Die Verbraucher in Sachsen-Anhalt müssen bei Nahrungsmitteln und alkoholfreien Getränken Preissprünge verkraften - die Inflationsrate ist aber weniger stark angestiegen. Der Wert lag im Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 6,5 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Halle mitteilte. Im Mai war eine Teuerungsrate von 6,4 Prozent und im April von 7,3 Prozent verzeichnet worden. Im März stiegen die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat noch um 7,9 Prozent.