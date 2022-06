Die Steuersenkung auf Kraftstoffe war in allen Bundesländern gleich - die Preisänderung an der Tankstelle allerdings nicht. Das zeigt eine Auswertung. Sachsen-Anhalt befindet sich je nach Kraftstoffart im mittleren oder unteren Mittelfeld.

Im bundesweiten Vergleich ist der Tankrabatt in Sachsen-Anhalt bei Diesel geringer ausgefallen als in anderen Ländern - der Preis von Superbenzin E10 fiel hingegen leicht überdurchschnittlich. Das geht aus einer Auswertung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln hervor. Darin wurden deutschlandweit die Tagesdurchschnittspreise von Dienstag auf Donnerstag verglichen. Der Unterschied zwischen den Bundesländern beträgt im Tagesdurchschnitt mehrere Cent pro Liter. Konkret ermittelte das IW für Sachsen-Anhalt ein Minus von 26,4 Cent pro Liter E10 und 8,8 Cent bei Diesel.

Am stärksten fiel der Tagesdurchschnittspreis für E10 in Sachsen mit 28,8 Cent pro Liter - vor Bremen und Thüringen. Am wenigsten profitierten E10-Tanker im Saarland, die lediglich 22,5 Cent weniger zahlten. Auch Baden-Württemberg und Bayern schnitten vergleichsweise nicht sonderlich gut ab. Den kräftigsten Rückgang bei Diesel verzeichnete Bremen mit 12,0 Cent pro Liter - vor Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Schlusslicht war auch beim Diesel das Saarland mit einem minus von 7,3 Cent hinter Baden-Württemberg und Bayern.

Seit Mittwoch ist die Steuer auf Kraftstoffe deutlich reduziert, um die Verbraucher zu entlasten. Der Steuervorteil bei E10 beträgt 35,2 Cent pro Liter, bei Diesel sind es 16,7 Cent. Allerdings wird er nicht an der Zapfsäule, sondern bereits ab Tanklager beziehungsweise Raffinerie gültig. Tankstellen haben also unter Umständen noch Lagerbestände, für die eine höhere Steuer fällig wurde.

Woher die Unterschiede zwischen den Ländern kommen, sei nicht klar, sagte IW-Experte Thomas Puls. «Es sieht aber danach aus, dass es eine Rolle spielt, aus welcher Raffinerie die Tankstellen beliefert werden.» Zudem gebe es auch große Unterschiede zwischen den einzelnen Tankstellen. Insgesamt komme die Senkung im Norden stärker an als im Süden.

Vor dem langen Pfingstwochenende lagen die Preise an den Zapfsäulen laut ADAC wieder höher als noch zum Start des Rabatts. Kritik kam von mehreren Seiten. «Der Tankrabatt verpufft an den Tankstellen Sachsen-Anhalts», sagte etwa die Vorsitzende der Linken-Landtagsfraktion, Eva von Angern. Sie forderte ein effektiveres staatliches Vorgehen gegen die hohen Energiepreise. «Die Bundesregierung muss hier regulieren und weitere Spekulation mit Öl, Gas und Strom unterbinden.»