Wegen eines Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr müssen sich die Menschen in Sachsen-Anhalt am Freitag auf viele Ausfälle von Bussen und Straßenbahnen einstellen. «Der Warnstreik ist wie geplant angelaufen», sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Lucas Zahn am Freitagmorgen. In Halle liege der kommunale Nahverkehr still. Betroffen von dem Warnstreik sind auch Straßenbahnen und Busse in Magdeburg, Dessau und im Burgenlandkreis.