AfD-Co-Fraktionschef Ulrich Siegmund hat die vom Landesverfassungsschutz vorgenommene Einstufung des sachsen-anhaltischen Landesverbands der Jungen Alternative als "gesichert rechtsextremistische Bestrebung" kritisiert. Diese Entscheidung sei "faktenfrei", die Behörde habe keine Beispiele geliefert, sagte Siegmund am Mittwoch in Magdeburg. Damit solle die Opposition diskreditiert werden. Man weise die aufgestellten "Behauptungen" zurück und werde sich mit juristischen Mitteln wehren, betonte Siegmund. Er kündigte an, ein Klageverfahren prüfen zu wollen.